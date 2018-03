Continuar a ler

Em declarações à ESPN, o homem mostrou-se maravilhado por ter conseguido vencer esta batalha, afirmando mesmo grande satisfação porque abriu caminho na justiça para que outros pais façam o mesmo... Assim ficou Casla Azul Grana Mansilla. Não admira que a mãe da menina tivesse dado luta para evitar a concretização desta 'excentricidade'.Em declarações à ESPN, o homem mostrou-se maravilhado por ter conseguido vencer esta batalha, afirmando mesmo grande satisfação porque abriu caminho na justiça para que outros pais façam o mesmo...

O amor a um clube pode ser maior do que o amor a um filho? A pergunta de resposta automática para muitos, não o é para um adepto incondicional do San Lorenzo de Almagro, de apelido Mansilla, que lutou durante quatro anos e meio pelo direito de colocar o nome do clube de Almagro à sua filha.Mas não é assim tão simples. É que Casla, nome próprio da criança, corresponde ao acrónimo de Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Depois vêm as cores do equipamento, azul e grená. Por fim, o apelido do pai, Mansilla.