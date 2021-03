«O passo seguinte seria ter no México ou nos Estados Unidos os Messis, os Ronaldos...»

Gianni Infantino deu o mote e a sugestão parece estar a ter boa receção. O presidenta da FIFA abordou recentemente a possibilidade de uma fusão entre a MLS, o principal escalão do futebol norte-americano, e o futebol mexicano, algo que Mikel Arriola, líder da Liga daquele país vê com bons olhos.





"O potencial dos Estados Unidos e do México, individualmente e enquanto países separados, é enorme. Mas, se nos pudéssemos unir, seria incrível, estaríamos ao nível das melhores Liga do mundo", começou por dizer à ESPN, acrescentando que o salto maior seria dado... com es estrelas maiores."Ficaríamos ao nível das melhores Ligas do mundo. O passo seguinte seria ter aqui ou nos Estados Unidos os Messis, os Cristianos Ronaldos... Talvez numa fase final das carreiras se imaginem a vir para cá", concluiu.