Paulo Fonseca preparava-se para regressar a Portugal de férias com a família no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Tinha voo marcado com partida às 10 horas da capital ucraniana. "Acordámos às cinco e tal com o barulho das bombas", refere o treinador do Lille. Ainda hoje, um ano depois, é incapaz de descrever o que ouviu e sentiu.