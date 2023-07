O relato dramático de Prestianni: «Começaram a dizer coisas, estava sozinho e agrediram-me»

Depois das notícias que surgiram durante o dia de hoje sobre o alegado pedido para deixar o Vélez para rumar ao Benfica , depois da agressão de que foi alvo, o jovem Gianluca Prestianni quebrou o silêncio à ESPN Argentina, no programa FÚTBOL 90, fazendo um relato dramático de tudo o que sucedeu nesta madrugada."Estou bem. Agora um pouco melhor", assumiu o jogador, antes de partilhar como tudo sucedeu. "Depois do jogo com o Huracán, chegámos à Villa Olímpica para buscar os carros e ir para casa. Saímos, estava tudo escuro e, de repente, cruzam-se carros à nossa frente. Eram todos da 'barra'. Bateram-nos. Eram uns cinco carros. Já os víamos há muito por lá junto do edifício e agora que aconteceu isto, não gostamos nada.""Estava sozinho no carro. Saí e num momento pararam uns dois carros à frente. Era uma rua escura e travei antes. Não sabia o que podia fazer. Vi que era gente com casacos, com calças azuis. Eram da 'barra'... Nesse momento ia fazer marcha atrás, mas tive medo que me perseguissem. Vieram para o meu lado para ver quem era. Chegaram à minha janela, pediram-me para abrir a janela e aí começou tudo. Começaram a dizer coisas, porque estava sozinho e agrediram-me", relatou.Esta situação deixa o jovem a ponderar o seu futuro e, conforme adiantou jornalista argentino Gianluca Poggi , na cabeça do extremo está a possibilidade de deixar o clube. "Estou no Vélez há 13 anos. Aos 4 comecei e estive sempre aqui. Chegaram-me coisas para sair, mas disse que não porque sou adepto do clube, por respeito, mas... Queria continuar a jogar no Vélez, mas depois de ter sido agredido pela 'barra', não gostei nada. É uma decisão demasiado difícil, tenho que falar a minha família, porque são hinchas do Vélez. Não sei que fazer, mas tenho de ver muito bem."