O sonho europeu está cada vez mais perto para as equipas portuguesas, especialmente nas que jogam a qualificação para a Liga Conferência, a nova prova da UEFA que estreia nesta época. Paços de Ferreira e Santa Clara são os representantes lusos nesta prova e, no caso do Paços de Ferreira, sabem já que se passarem a eliminatória terão um logo um adversário de peso pela frente, o Tottenham de Nuno Espírito Santo. Já agora, lá pelo meio também encontramos uma outra equipa que se estranha ver por estas andanças, a Roma de José Mourinho.





Mas, antes de estar a olhar para os próximos jogos, há que focar nesta eliminatória e que bom seria termos mais dois representantes portugueses nas provas europeias. E, já agora, que tal um jogo da Casa, no Santa Clara vs Olimpija Ljubljana?