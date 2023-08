O teatrinho de Funes Mori: Jogador goza com guarda-redes do Tigres

Estamos bem longe do México e, por isso, não acompanhamos todas as tricas do futebol daquele país. De qualquer modo esta explica-se com alguma facilidade.

O Rayados de Monterrey, equipa onde alinha Rogelio Funes Mori, que já passou pelo Benfica, bateu o Tigres por 1-0 e qualificou-se para os quartos de final da Leagues Cup. O golo solitário da partida surgiu na sequência de um penálti, apontado por Funes Mori.

Jajajajjajajaja MtyLokoApa pic.twitter.com/XImr6PIkge — El Rayado Solitario (@SolitarioRayado) August 9, 2023

Ora, o guarda-redes do Tigres, Nahuel Guzmán, tinha brilhado há alguns dias, frente aos Vancouver Withecaps, precisamente pela forma animada como foi defendendo penáltis enquando fingia ser um mimo - não falava, imitava os gestos desses profissionais circenses e retirou serpentinas da boca.

Funes Mori não se deixou enganar e decidiu gozar com o adversário. As imagens dos dois momentos, claro está, já se tornaram virais.