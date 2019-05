A equipa do Oásis Atlântico do Sal juntou-se este domingo ao Mindelense na final do campeonato em Cabo Verde, ao eliminar a Ultramarina de São Nicolau, no desempate por penáltis, na segunda mão das meias-finais.Depois do empate 1-1 na primeira mão há uma semana, registou-se o mesmo resultado no Sal, após 120 minutos de jogo, com golos de Patchik, para a Utramarina, e Tatus, para o Oásis.Na marcação das grandes penalidades, o Oásis foi melhor e venceu por 7-6, e chega à final da maior prova de clubes no país pela primeira vez.Vai jogar com o Mindelense, que se apurou no sábado, ao eliminar o Onze Estrelas da Boavista.Oásis Atlântico vai jogar a final no dia 01 de junho, no seu Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.