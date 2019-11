Obi Mikel: «Hazard foi o jogador mais preguiçoso com quem já joguei»

John Obi Mikel tem 32 anos e durante onze épocas foi colega de vários jogadores de topo mundial no Chelsea, mas houve um que o impressionou por motivos peculiares. Falamos de Eden Hazard, que segundo o nigeriano do Trabzonspor foi o "jogador mais preguiçoso" com o qual trabalhou... para depois ser o mais decisivo ao domingo.





"O jogador mais preguiçoso com quem joguei foi o Eden Hazard. Tem um talento incrível, talvez não seja tão bom quanto o Messi, mas pode fazer tudo o que quiser com a bola nos pés. Mas não gosta de treinar no duro. Lembro-me que quando treinávamos, ele estava sempre à nossa espera para acabar... Mas nos domingos era sempre o melhor em campo. Era inacreditável!", atirou o médio nigeriano, que em sentido inverso apontou, sem hesitar, Frank Lampard como o mais trabalhador que teve ao seu lado enquanto colega de equipa.