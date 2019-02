Oceano na equipa técnica de Queiroz

Ainda não foram apresentados, mas Oceano, antigo médio do Sporting que trabalha com Carlos Queiroz desde 2014, será o principal adjunto. Mick McDermott (preparador físico) e Diego Giacchino (fisioterapeuta), que faziam parte da equipa técnica do Irão, também acompanham o português."A minha intenção é ter colombianos no meu corpo técnico, que me possam falar da identidade do país", disse Queiroz, que terá o primeiro teste a 22 de março, num particular com o Japão. Este fim de semana, já irá ver um jogo em Santa Fé. "Todos os selecionadores dizem que a qualificação sul-americana para o Mundial é a mais dura. É ganhar meio Campeonato do Mundo. Temos de nos preparar muito bem. Será preciso arregaçar as mangas", salientou.