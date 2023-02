Odegaard revela como Cristiano Ronaldo, Modric e Kroos o ajudaram à chegada ao Real Madrid

Martin Odegaard era uma das maiores promessas do futebol norueguês em 2014, ano em que o então menino de apenas 16 anos se transferia para o colosso mundial Real Madrid a troco de quase três milhões de euros proveniente do modesto Stromsgodset. Hoje, já com várias temporadas ao mais alto nível no futebol europeu, Odegaard encontrou no Arsenal o ambiente perfeito para colocar em prática todo o seu talento.Capitão e uma das figuras da grande temporada que os gunners têm vindo a fazer sob a batuta de Arteta, o internacional norueguês falou sobre a sua carreira numa longa entrevista ao 'The Players Tribune', onde recordou a chegada aos merengues e como Cristiano Ronaldo, Modric e Kroos foram fundamentais nessa altura, principalmente porque falavam inglês."Uns dias após a minha apresentação [como jogador do Real Madrid], fui fazer o meu primeiro treino e, honestamente, foi simplesmente surreal. Como não tinha idade suficiente para conduzir, foi o meu pai que me levou até ao centro de treinos para ir jogar com Isco, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Modric, Bale e Benzema, como se me estivesse a deixar na escola. Tudo o que me passava pela cabeça era de que forma eles iriam tratar-me assim que entrasse no balneário. Aquele miúdo que nem espanhol sabia falar. Mas a verdade é que eles receberam-me bem, e aqueles que falavam inglês - Kroos, Modric e Ronaldo - tiveram um cuidado extra comigo no início. Deram-me conselhos e ajudaram-me imenso. Mas, sinceramente, não creio que nenhum deles estivesse particularmente preocupado que um norueguês de 16 anos fosse tomar o lugar deles na equipa", confessou.