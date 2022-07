Odense BK-Midtjylland, 1-5: Sem piedade antes do jogo da Luz

O Midtjylland, adversário do Benfica na próxima terça-feira, em jogo a contar para terceira pré-eliminatória de acesso à Champions, foi ontem ao terreno do Odense BK golear, por 5-1. Com as águias atentas, o clube dinamarquês somou ao terceiro encontro, o primeiro triunfo no campeonato, com o extremo Dreyer a estar em destaque, ao bisar. Depois da mudança de equipa técnica a meio da semana, o Midtjylland chega agora moralizado ao Estádio da Luz.