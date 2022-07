Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ofereceram-lhe bifanas, mas ele preferiu uma paelha: Cavani está a perder o requinte Longe dos tempos áureos no PSG, avançado uruguaio segue no futebol europeu pela mão do Villarreal