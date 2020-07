Oficial: Campeonato do Mundo começa a 21 de novembro de 2022

O Mundial'2022, no Qatar, terá quatro jogos diários na fase de grupos, durante 12 dias, e os encontros a eliminar com recurso a prolongamento ultrapassarão a meia-noite, de acordo com o calendário divulgado esta quarta-feira pela FIFA.





"Uma vez conhecidos os participantes, será discutida a possibilidade de se proporcionar um horário mais benéfico para o público em casa, ou mesmo para os espetadores que se deslocarem presencialmente aos estádios, no Qatar", disse a FIFA, em comunicado.A programação do primeiro Mundial a ser disputado nos meses de novembro e dezembro, para contornar as altas temperaturas no Qatar, terá jogos com início às 13:00 locais (11:00 em Lisboa), 16:00 (14:00), 19:00 (17:00) e 22:00 (20:00).A seleção do país anfitrião abrirá o primeiro Mundial a disputar no Médio Oriente, em 21 de novembro, pelas 13:00 (11:00 em Lisboa), no Estádio Al Bayt, com capacidade para 60.000 pessoas. O início da final está previsto para as 18:00 de 18 de dezembro, no estádio Lusail, com capacidade para 80.000.Oito locais próximos de Doha serão utilizados no torneio, que será disputado em 28 dias, em vez dos 32 utilizados no Mundial da Rússia, em 2018, para minimizar a interrupção da temporada europeia.As seleções e os adeptos não precisarão de efetuar viagens aéreas no Qatar para disputar e assistir aos jogos, respetivamente, porque os estádios estão situados num raio de 48 quilómetros.As duas meias-finais -- bem como algumas partidas das eliminatórias anteriores -- têm início previsto para as 22:00 locais (20:00 em Lisboa), pelo que, em caso de interrupções ou prolongamento, terminarão já no dia seguinte.A maioria das seleções terá três dias de descanso entre os jogos, o que a FIFA considera ser "ideal para o desempenho desportivo" e não haverá pausa entre o final da fase de grupos e os oitavos de final.A FIFA espera organizar o sorteio do torneio no final de março ou no início de abril de 2022, quando 30 dos 32 finalistas já forem conhecidos. Este é o último Mundial com 32 seleções, antes do alargamento para 48, na edição de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.