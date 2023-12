Oficial: Carlos Carvalhal é o novo treinador do Olympiacos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Olympiacos FC (@olympiacosfc)

O Olympiacos oficializou esta terça-feira a contratação do treinador Carlos Carvalhal, no mesmo dia em que anunciou a chegada de Pedro Alves para o cargo de diretor desportivo . O técnico português, de 58 anos, que regressa assim à Grécia onde há havia estado no Asteras Tripolis (2008/09) assinou contrato por época e meia, segundo apurouCarlos Carvalhal estava sem clube desde junho deste ano, quando deixou o Celta de Vigo depois de ter garantido a permanência do emblema espanhol na LaLiga. Antes dessa passagem, Carvalhal orientou, entre outros, Rio Ave, Sp. Braga e Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.