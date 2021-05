Oficial: Enzo Pérez vai mesmo ser o guarda-redes do River Plate em jogo da Libertadores

Enzo Pérez vai mesmo ser o guarda-redes do River Plate no jogo da Taça Libertadores frente aos colombianos do Independiente Santa Fé. O clube de Buenos Aires começou por divulgar, nas redes sociais, a fotografia de uma camisola verde (habitual equipamento de guarda-redes) com o número 24 e o nome Enzo Pérez, anunciando pouco depois a equipa inicial para a partida que tem o nome do ex-Benfica no topo.





Recorde-se que o internacional argentino está lesionado (distenção muscular) e vai sacrificar-se para que os Millonarios possam alinhar com 11 jogadores de início, face ao surto de Covid-19 que assolou o plantel e atingiu 20 jogadores. Quatro deles são guarda-redes e o River ainda pediu à CONMEBOL para pode inscrever mais dois atletas dos escalões de formação, mas o pedido foi rejeitado pelo organismo que tutela o futebol sul-americano. O treinador do River, Marcelo Gallardo, também não terá à disposição qualquer jogador suplente.O encontro entre River Plate e Santa Fé tem pontapé de saída à uma da manhã (hora portuguesa) e é referente à 5.ª jornada do Grupo D da Libertadores.