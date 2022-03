Oficial: Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Zamalek

Jesualdo Ferreira já está no Cairo para assumir o cargo de treinador do Zamalek. O clube egípcio anunciou a chegada do treinador, de 75 anos, que regressa ao ativo depois de comandar o Boavista na época passada e assina um contrato válido por época e meia. Nas redes sociais, o Zamalek publicou ainda ontem fotos de Jesualdo Ferreira ao lado de Rui Águas no Estádio do Cairo a assistir à vitória da sua nova equipa frente ao El Gouna (2-1).O experiente técnico já tinha comandado o Zamalek entre fevereiro e novembro de 2015, conquistando um campeonato e uma Taça do Egito.