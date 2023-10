Oficial: João Henriques já não é treinador do Olimpija Ljubljana

João Henriques já não é mais o treinador do Olimpija Ljubljana. Em comunicado publicado esta sexta-feira através do seu site oficial, o emblema da Eslovénia informou que o técnico português chegou a acordo com a direção para a sua saída, abandonando o comando da equipa de imediato. Depois de falhar o acesso às fases de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa, João Henriques despede-se com a equipa cimentada no 3.º posto no campeonato esloveno, a 6 pontos do líder Celje (26/20), e no 4.º lugar da Conference League."João Henriques já não é mais o treinador do Olimpija Ljubljana. O português de 50 anos assumiu o comando dos dragões a 1 de junho e, desde então, dirigiu a equipa em 21 jogos oficiais. Obteve nove vitórias, quatro empates e oito derrotas. Durante a sua liderança, a equipa do Olimpija alcançou um sucesso histórico e, ao mesmo tempo, uma das maiores transferências da história do clube também foram feitas durante este período.Apesar de todas as conquistas conjuntas, João Henriques e a direção do NK Olimpija Ljubljana decidiram separar-se por mútuo consentimento. Para além do treinador principal, também os adjuntos Mauro Moderno e José Serrão vão deixar o clube.Agradecemos sinceramente a Henriques, Moderno e Serrão pela sua contribuição durante o período em que estiveram ao serviço do Olímpija. Obrigado a todos por uma inesquecível viagem à Europa e boa sorte para o futuro!", pode ler-se no comunicado.