Oficial: Jordi Alba reforça Inter Miami

O Inter Miami oficializou esta quinta-feira a contratação de Jordi Alba com um vídeo publicado nas redes sociais.O internacional espanhol, de 34 anos, assinou até dezembro de 2024, com mais um de opção, pelo clube norte-americano, no qual se junta a Messi e Busquets, seus ex-companheiros no Barcelona. O lateral-esquerdo chega a custo zero depois de ter rescindido com o clube espanhol.