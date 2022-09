Oficial: Marcelo ruma à Grécia para reforçar o Olympiacos

O defesa brasileiro Marcelo, que no final da temporada passada deixou o Real Madrid foi há pouco confirmado como reforço dos gregos do Olympiacos.Aos 34 anos, e depois de ter conquistado variadíssimos títulos pelos merengues, o canhoto brasileiro chegou a ser apontado a clubes italianos, franceses e ingleses, mas o seu futuro passará mesmo pelo clube do Pireu, ao qual chega a custo zero e com a possibilidade de ser inscrito no imediato.