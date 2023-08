Oficial: Rodrigo Conceição reforça suíços do Zurique

O Zurique, da Suíça, oficializou esta quinta-feira a contratação de Rodrigo Conceição, um dia depois do lateral, filho de Sérgio Conceição, ter deixado uma mensagem de despedida do FC Porto Rodrigo Conceição deixa os dragões ao fim de três temporadas, sendo que apenas subiu à equipa principal em 2022/23. Em 2021/22, esteve por empréstimo no Moreirense.Esta, refira-se, será a primeira experiência do jogador, de 23 anos, fora de Portugal.