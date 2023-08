Olimpia surpreende e elimina Flamengo de Sampaoli nos oitavos de final da Libertadores

O Flamengo de Jorge Sampaoli foi, na madrugada desta sexta-feira, eliminado nos oitavos de final da Libertadores pelo Olimpia, do Paraguai. O mengão até tinha levado a melhor na 1.ª mão no Brasil (vitória por 1-0), mas foi surpreendido na 2.ª, com uma derrota por 3-1.Bruno Henrique abriu o marcador para o Flamengo aos 8 minutos, aumentando a vantagem da equipa para 2-0 no total dos dois jogos. Pouco depois, aos 12', Iván Torres empatou a partida no Paraguai e, na segunda parte, Richard Ortiz (69') e Facundo Bruera (80') consumaram a reviravolta e sentenciaram o resultado.Nos quartos de final, o Olimpia vai defrontar o Fluminense. A 1.ª mão está marcada para o dia 23 deste mês.