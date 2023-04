Olympiacos-AEK: árbitro agredido nos genitais ao entrar no túnel

Confusão na Grécia: Invasão e confrontos dos adeptos do Olympiacos depois da derrota no dérbi Confusão na Grécia: Invasão e confrontos dos adeptos do Olympiacos depois da derrota no dérbi

Davide Massa, italiano que arbitrou o Olympiacos-AEK, escreveu no relatório que foi agredido no fim do jogo, que terminou com o arremesso de bolas, garrafas e cadeiras e com os adeptos a invadir o terreno. "Ao entrar no túnel senti uma pancada nos genitais", escreveu.O AEK ganhou na visita ao reduto do rival Olympiacos por 3-1 e segue no topo com os mesmos 72 pontos do Panathinaikos.