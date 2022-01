Olympiacos cede nulo diante do lanterna-vermelha da Liga grega

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, ficou-se esta quarta-feira pelo nulo na visita ao reduto do Apollon Smirnis, lanterna-vermelha da Liga grega, mas mantém-se isolado na liderança.

Sem os portugueses Rúben Semedo e Rony Lopes, o conjunto do Pireu foi muito superior durante os 90 minutos do encontro da 16.ª jornada, mas não foi capaz de materializar as oportunidades em golos.

Com este empate, o Olympiacos, que viu ser interrompida uma série de 10 jogos consecutivos a vencer na prova, prossegue na liderança com 42 pontos, mais nove do que o AEK, segundo colocado. Já o Apollon Smirnis é último, com apenas oito.