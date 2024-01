Olympiacos de Carlos Carvalhal bate Giannina nas estreias de André Horta e Chiquinho

O Olympiacos de Carlos Carvalhal somou este domingo a terceira vitória consecutiva na Liga grega ao bater, em casa, o Giannina por 3-1, no duelo da 20.ª jornada que contou com as estreias de André Horta e Chiquinho. O antigo médio do Sp. Braga alinhou de início ao lado do compatriota Gelson Martins, enquanto que Chiquinho, ex-Benfica, entrou no decorrer do encontro, juntamente com João Carvalho e Daniel Podence. Já David Carmo, defesa-central que se encontra emprestado pelo FC Porto, estreou-se nas opções de Carlos Carvalhal, mas acabou por não sair do banco de suplentes.

O golo inaugural do encontro deu-se ao minuto 57, com Andreas Ntoi a colocar a formação da casa na frente. Pouco depois (65'), foi a vez de Fran Navarro, um outro rosto bem conhecido dos portugueses, ampliar a vantagem do Olympiacos no marcador. O Giannina não desistiu da partida e chegou a reduzir, por intermédio do espanhol Pedro Conde, na conversão de um penálti. Já nos descontos, Jovetic, que tinha entrado em campo ao minuto 90 para o lugar do avançado ex-FC Porto, fechou as contas do resultado com o 3-1 final (90'+3).





Com este resultado, o Olympiacos segue no 4.º lugar, agora com 41 pontos, enquanto que o Giannina é penúltimo (13.º), com os mesmos 12 pontos.

Na próxima jornada, o Olympiacos de Carlos Carvalhal tem uma deslocação difícil até ao terreno do rival Panathinaikos, atual 3.º classificado, com 44 pontos. Enquanto que o Giannina recebe em casa o Lamia, atual 7.º colocado.