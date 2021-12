Olympiacos de Pedro Martins apura-se para os 'quartos' da Taça da Grécia

O Olympiacos de Pedro Martins apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça da Grécia, após bater o Levadiakos, da segunda divisão, por 2-0.

O ex-portista Tiquinho Soares resolveu a questão, com o brasileiro a fazer os dois golos do encontro, aos 25 e 43 minutos.

O português Rony Lopes não saiu do banco do Olympiacos, enquanto o compatriota Thierry Moutinho entrou durante o desafio na equipa do Levadiakos.

O Olympiacos é o recordista de troféus na Taça, com 28 triunfos, seguido do Panathinaikos, com 18, e do AEK de Atenas, com 15, numa competição que já teve 11 vencedores.