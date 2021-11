Olympiacos de Pedro Martins bate AEK e amplia vantagem na liderança do campeonato grego

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este domingo em casa do AEK Atenas por 3-2, na 10.ª jornada da Liga grega, e ampliou para seis pontos a vantagem na liderança da tabela classificativa.

Um golo do guineense Camara, no primeiro minuto de jogo, deu um bom começo aos comandados do técnico luso, que beneficiaram depois de um bis do marroquino El Arabi, aos 34' e aos 70', para anular outro bis, do argentino Sergio Araújo, aos 15' e aos 79'.

André Simões foi titular na equipa da capital, saindo aos 87 minutos, enquanto Rony Lopes entrou aos 84' nos forasteiros.

Contas feitas, o Olympiacos fica reforçado na liderança da Superliga grega, agora com 26 pontos, seis de vantagem para o AEK, que somou o segundo jogo seguido sem vencer e é segundo, com o PAOK, que hoje perdeu, no terceiro posto com 19.