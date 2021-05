Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Olympiacos, de Pedro Martins, bate PAOK e regressa aos triunfos na Liga grega Com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Bruma de início, o emblema do Pireu teve no ponta de lança Georgios Masouras o autor do único tento





• Foto: Twitter Olympiacos