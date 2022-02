Olympiacos de Pedro Martins derrota AEK e consolida liderança na Grécia

O Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, venceu este domingo na receção ao AEK Atenas, por 1-0, na 23ª jornada da Liga grega, consolidando a liderança do campeonato.

O jogo foi sempre muito equilibrado, com escassas oportunidades de golo, e o único tento da partida acabou por surgir aos 84 minutos, pelo médio francês Yann M'Villa, a aproveitar um ressalto na área para bater o guarda-redes do AEK.

O médio português João Carvalho foi lançado no jogo por Pedro Martins aos 80 minutos, enquanto, do lado do AEK, André Simões, ex-Moreirense, alinhou durante os 90 minutos.

Com este triunfo, o Olympiacos consolida o primeiro lugar, com 56 pontos, seguido do PAOK, com 47, do AEK, com 39, e do Panathinaikos, no quarto lugar, com 33.