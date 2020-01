Olympiacos de Pedro Martins e PAOK de Abel Ferreira nos 'quartos' da Taça Grécia

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, e o PAOK, de Abel Ferreira, confirmaram esta quarta-feira a passagem aos quartos de final da Taça da Grécia de futebol, com vitórias na segunda mão dos 'oitavos'.

Depois de um triunfo por 2-0 no primeiro jogo, a equipa de Pireu voltou a vencer o Kalamata, do terceiro escalão, desta feita por 4-1, com dois golos cada do argentino Lovera e do espanhol Guerrero.

Antes, o PAOK de Salónica, que venceu as últimas três edições da Taça, também venceu por 4-1, completando um agregado de 7-1 frente ao OFI Creta, que teve Ricardo Vaz em campo desde os 83 minutos.

O ex-V. Setúbal Pelkas foi a figura do encontro, com dois golos, com Lamprou e Swiderski a completarem o marcador para a equipa de Abel Ferreira, que não utilizou o suplente Vieirinha neste encontro.