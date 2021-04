Olympiacos de Pedro Martins empata com Giannina na meia-final da Taça da Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, empatou esta quarta-feira a um golo em casa do Giannina, na primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia.

A equipa do Pireu, que teve três internacionais portugueses no onze inicial, o guarda-redes José Sá, o central Rúben Semedo e o extremo Bruma, chegou ao intervalo a perder por 1-0, devido a um golo do defesa argentino Rodrigo Erramuspe, aos 45+6 minutos, de grande penalidade.

Na segunda parte, o Olympiacos chegaria ao empate aos 73 minutos, graças a um golo do ponta de lança egípcio Koka, ex-Sporting de Braga, ao serviço do qual era conhecido por Ahmed Hassan.

Enquanto José Sá e Rúben Semedo jogaram os 90 minutos, Bruma foi substituído aos 69 minutos pelo avançado marroquino Youssef El Arabi.

A segunda mão desta meia-final da Taça da Grécia está agendada para o próximo dia 27 de abril, em casa do Olympiacos, sendo o AEK Atenas e o PAOK Salonica os outros dois semifinalistas.