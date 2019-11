Olympiacos de Pedro Martins empata com Xanthi

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, empatou este sábado 0-0 em casa do Xanthi, para a nona jornada da Liga grega, e pode no domingo ser igualado na liderança pelo PAOK.





Com os portugueses José Sá, Ruben Semedo e Daniel Podence a titulares, o líder Olympiacos ficou em 'branco' na deslocação a casa do Xanthi, que também surgiu com os lusos Sturgeon no 'onze' e Vitor São Bento no banco, e somou o segundo empate.O Olympiacos continua na liderança do campeonato grego, com 23 pontos, mais três do que o segundo colocado PAOK, de Abel Ferreira, que recebe o Panathinaikos (11.º), no domingo.