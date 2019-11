Olympiacos de Pedro Martins empata e PAOK de Abel Ferreira esperita liderança

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, empatou este sábado 1-1 em casa do Panionios, para a 11.ª jornada do campeonato grego, e abriu a hipótese para o PAOK, de Abel Ferreira, 'encostar' na liderança.

No jogo entre os extremos da tabela classificativa, o Olympiacos, com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence a titulares, chegou à vantagem pelo francês Mathieu Valbuena, aos 55 minutos, de grande penalidade.

Sem conseguir materializar em golos o domínio exercido em casa do então lanterna-vermelha Panionios, o líder Olympiacos permitiu o empate por Dimitrios Emmanouilidis, aos 88 minutos.

O Olympiacos, após o deslize com o Panionios, passou a somar 27 pontos na liderança do campeonato grego, mais três do que o PAOK (2.º posicionado, com 24), orientado pelo português Abel Ferreira, que domingo recebe o Larissa (6.º).

O Panionios, com o ponto conquistado, deixou provisoriamente o último lugar da tabela classificativa, com os mesmos três pontos do agora lanterna-vermelha Panaitolikos, que soma menos um jogo dado que domingo recebe o Panathinaikos (8.º).