Olympiacos, de Pedro Martins, empata sem golos nos 'quartos' da Taça da Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, empatou esta terça-feira 0-0 na visita ao terreno do Lamia, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça da Grécia de futebol.

Com o médio português Cafú entre os titulares e em estreia absoluta pelo emblema do Piréu, após ter sido contratado no mercado de 'inverno', a formação orientada pelo técnico luso saiu de Lâmia com um nulo, deixando em aberto a passagem às 'meias'.

Na temporada passada, as duas formações também se enfrentaram nesta fase da competição, sendo que Lâmia acabou por seguir em frente, ao empatar 3-3 em casa e vencer por 1-0 no reduto dos atenienses.

A segunda mão dos quartos de final está marcada para 10 de fevereiro, em Atenas.

O central português Rúben Semedo, habitual titular no Olympiacos, foi poupado por Pedro Martins e não saiu do banco de suplentes, enquanto o guarda-redes José Sá não entrou nas opções.