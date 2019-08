Olympiacos de Pedro Martins entra a vencer no campeonato grego

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este sábado na receção ao Asteras, por um 1-0, no encontro da jornada de abertura da primeira liga grega, que teve em campo os compatriotas José Sá, Daniel Podence e Rúben Semedo.





Depois da goleada (4-0) a meio da semana frente aos russos dos Krasnodar, em jogo da primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o tento apontado pelo avançado marroquino El Arabi, na conversão de uma grande penalidade, logo aos quatro minutos, bastou para dar sequência aos bons resultados da equipa.Na terça-feira, o conjunto helénico desloca-se à Rússia para defender a vantagem conseguida em casa, no encontro da segunda mão, agendada para as 20:00.