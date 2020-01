Olympiacos de Pedro Martins goleia e pode reforçar liderança na Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, distanciou-se este domingo provisoriamente na liderança do campeonato grego de futebol, após golear no campo do Lamia, por 4-0, na 18.ª jornada.

O guarda-redes José Sá, o defesa-central Rúben Semedo e o lateral luso-angolano Bruno Gaspar foram titulares na formação do Pireu, mas a figura do encontro foi o avançado marroquino El Arabi, que assinou um 'hat-trick', aos 40, 51 e 81 minutos.

Pelo meio, aos 70 minutos, o médio francês Valbuena também inscreveu o seu nome na lista dos marcadores, na marcação de uma grande penalidade.

Com este triunfo no terreno do 10.º classificado da prova, o Olympiacos ficou provisoriamente com quatro pontos de vantagem sobre o PAOK Salónica, de Abel Ferreira, segundo posicionado, que ainda hoje recebe o AEK Atenas, terceiro.