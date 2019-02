Olympiacos de Pedro Martins goleia OFI Creta após desaire europeu

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, goleou esta segunda-feira o OFI Creta por 5-1, no regresso à liga grega, após a eliminação da Liga Europa, frente ao Dínamo de Kiev.Quatro dias depois da derrota em Kiev (1-0), na segunda mão dos 16 avos de final da segunda competição da UEFA, a equipa do Pireu venceu na 22.ª jornada do campeonato e manteve-se no segundo posto, a sete pontos do líder PAOK.A grande figura do encontro foi o avançado egípcio Ahmed Hassan, ex-Sporting de Braga e Rio Ave, que fez um 'hat-trick' (36, 46 e 60 minutos), com Georgios Masouras (15) e Konstantinos Fortounis (40) a fazerem os outros golos da partida.No onze de Pedro Martins, estiveram os portugueses José Sá, Roderick Miranda e Daniel Podence, que fez duas assistências e foi substituído aos 74 minutos, enquanto Ricardo Vaz jogou até aos 76 nos forasteiros.