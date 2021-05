Olympiacos de Pedro Martins quer Tiquinho Soares

O Olympiacos pretende contar com Tiquinho Soares na próxima temporada. Informações com origem na Grécia dão conta de que Pedro Martins quer reforçar a sua equipa com o avançado ex-FC Porto, pese embora o cenário não seja neste momento não seja favorável.





As expectativas salariais do brasileiro estão acima da realidade do Olympiacos, porém os gregos não dão o negócio como impossível. Tiquinho Soares, recorde-se, deixou o Tianjin Teda, da China, no início deste ano, devido a salários em atraso.O campeão grego tem também o extremo ganês Kamal Sulemana, do Nordsjaelland, da Dinamarca, como alvo para a próxima época.