Olympiacos de Pedro Martins regressa aos triunfos e reforça liderança na Grécia

O Olympiacos, do técnico português Pedro Martins, regressou esta quarta-feira aos triunfos e reforçou a liderança da liga grega, ao bater, em casa, o Panetolikos, por 3-1, em duelo da 21.ª jornada.

Depois do empate na última ronda no campo do PAOK (1-1), seu principal rival na luta pelo título, o Olympiacos somou o 15.º triunfo na competição e ficou provisoriamente com 12 pontos de vantagem no comando do campeonato helénico.

Perante o 10.º classificado da prova, o extremo cabo-verdiano Garry Rodrigues bisou para os bicampeões gregos, aos quatro e 73 minutos, e foi a grande figura da partida, já depois de o francês Valbuena ter aberto a contagem logo no primeiro minuto.

Com Frederico Duarte a titular e Hélder Barbosa em campo na segunda parte (entrou aos 74 minutos), o melhor que o Panetolikos conseguiu foi reduzir a diferença, ainda na primeira parte,pelo sueco Morsay.

A formação de Pedro Martins fica agora à espera do resultado do PAOK, que ainda hoje visita o terreno do Apollon, último classificado e equipa em que atua o internacional português Bruno Alves.

O emblema de Salónica conta com três português no plantel: Vieirinha, Nélson Oliveira (a recuperar de uma lesão grave) e, mais recentemente, Filipe Soares, transferido do Moreirense durante o 'mercado de inverno', e que poderá hoje fazer a estreia.