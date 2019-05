Olympiacos de Pedro Martins termina campeonato a 5 pontos do campeão PAOK

O Olympiacos de Pedro Martins terminou este domingo o campeonato grego com uma vitória fora 3-0 sobre o Larissa, concluindo a competição a cinco pontos do campeão PAOK, na 30.ª e última jornada.O avançado egípcio Hassan, ex-sporting de Braga, inaugurou o marcador para o Olympiacos, aos 24 minutos, o defesa norueguês Omar Elabdellaoui ampliou, aos 50, e o médio guineense Camara fez o 3-0 final, aos 86.Gil Dias não saiu do banco da equipa de Pedro Martins, que termina a época com oito triunfos consecutivos.Com Sérgio Oliveira, emprestado pelo FC porto, no 'onze', o PAOK impôs-se em casa do despromovido Giannina 2-0, com golos do avançado inglês Chuba Akpom (61) e do médio ucraniano Evgeniy Shakhov (80).O PAOK concluiu a prova com 80 pontos, mais cinco do que o Olympiacos.