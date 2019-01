Olympiacos de Pedro Martins vence Asteras

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este domingo em casa do Asteras Tripolis por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da liga grega, consolidando o segundo lugar da prova.Os golos marcados por Fortounis, aos 28 minutos, e Christodoupoulos, aos 50, deram o triunfo à formação de Pireu, pela qual os portugueses José Sá e Daniel Podence foram totalistas.O triunfo deixa o Olympiakos em segundo lugar do campeonato, com 39 pontos, a oito do líder PAOK, depois do triunfo em casa por 4-0 frente ao OFI, e com mais seis do que o terceiro classificado, o AEK de Atenas.