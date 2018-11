Olympiacos de Pedro Martins vence Atromitos com golo nos descontos

Um golo do sérvio Vukovic aos 90+3 minutos deu este domingo a vitória ao Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, na visita ao Atromitos, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada da liga grega.Koulouris, aos 43 minutos, adiantou a equipa da casa no marcador, mas a formação do Pireu, com José Sá a ser totalista e Daniel Podence a titular (saiu aos 77), reagiu na segunda parte, com o guineense Camara a empatar, aos 49.O bósnio Busuladzic foi expulso aos 57 minutos, por acumulação de amarelos, e deixou o Atromitos em inferioridade numérica, mas o golo da vitória só chegou ao terceiro minuto do período de compensação, marcado por Vukovic.Com este resultado, o Olympiacos somou o sétimo jogo seguido sem perder, com seis vitórias nessa série, e chegou aos 23 pontos, menos um que o Atromitos, segundo classificado, enquanto o PAOK lidera, com 29 pontos.