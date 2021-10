Olympiacos de Pedro Martins vence e passa a liderar na Grécia

O Olympiacos, do português Pedro Martins, assumiu este domingo a liderança da Liga grega, depois de vencer no campo do Giannina, por 2-1, na sexta jornada, com o golo do triunfo a ser marcado perto do fim.

A equipa do técnico luso aproveitou da melhor forma o empate entre PAOK Salónica, de Vieirinha, e Volos (4-4), a dupla de líderes no arranque da jornada, para fugir no comando da prova.

O avançado marroquino El Arabi, aos 84 minutos, deu a vitória ao Olympiacos, num encontro em que internacional português Rony Lopes não saiu do banco de suplentes.

Antes, os campeões gregos tinham marcado primeiro, pelo médio da Guiné-Conacri Mady Camara, aos 22 minutos, mas o central argentino Erramuspe refez a igualdade, aos 61', na marcação de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Olympiacos passou o novo líder do campeonato grego, com 14 pontos, mais um que PAOK Salónica, Volos e também AEK Atenas, que agora dividem o segundo posto.