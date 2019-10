Olympiacos de Pedro Martins vence e reforça liderança na Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este sábado em casa o OFI Creta por 2-1, em jogo da sétima jornada da Liga grega de futebol, reforçando a liderança da prova.Um bis de Soudani, no primeiro golo assistido por Daniel Podence, chegou para a vitória da equipa do Pireu, ainda que Nabi tivesse empatado pelo meio na visita à equipa de Pedro Martins, que lançou José Sá, Ruben Semedo e Podence no 'onze' inicial.Com 19 pontos e ainda sem perder, o Olympiacos é líder e tem mais quatro pontos que o Xanthi, com menos um jogo, enquanto o OFI, com Lisandro Semedo a titular e Ricardo Vaz como suplente utilizado, continua com 13 e pode ser ultrapassado pelo AEK, de Miguel Cardoso, no quarto lugar.