Olympiacos, de Pedro Martins, vence e segue na liderança

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, foi vencer a casa do Panetolikos por 2-1, na oitava jornada da Liga grega, segurando a liderança do campeonato por quatro pontos.

O brasileiro ex-FC Porto Tiquinho Soares adiantou a formação do Pireu no marcador, aos 13 minutos, a passe do português Rony Lopes, mas uma assistência de outro português, Frederico Duarte, permitiu a Vergos empatar para a equipa da casa, aos 19.

Uma grande penalidade convertida com sucesso pelo marroquino El Arabi, aos 70 minutos, já sem Rony Lopes (saiu aos 55) em campo, permitiu à equipa de técnico luso vencer em Agrinio.

Com este resultado, o Olympiacos segue invicto com 20 pontos, na frente do campeonato ao fim de oito rondas. Tem mais quatro do que o PAOK, que hoje também venceu, e do que o AEK Atenas, terceiro, este com um jogo a menos, podendo colocar-se a um ponto da liderança.