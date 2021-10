Olympiacos de Pedro Martins vence PAOK e mantém liderança isolada na Grécia

O Olympiacos, orientado por Pedro Martins, venceu o PAOK por 2-1, mantendo a liderança isolada do campeonato grego, à sétima jornada.

O jovem médio guineense Aguibou Camara inaugurou o marcador aos 22 minutos, sendo que aos 31' Georgios Masouras ampliou a vantagem para 2-0.

Na segunda parte, Vieirinha foi lançado nos visitantes aos 60' e aos 81 minutos o avançado austríaco Thomas Murg reduziu para 2-1, fixando o resultado final.

Com este resultado, o Olympiacos soma agora 17 pontos, mais um do que o AEK, enquanto o PAOK partilha o terceiro lugar com o Volos, com 13.