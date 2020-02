Olympiacos e PAOK vencem e continuam luta ombro a ombro pelo título grego

O Olympiacos e o PAOK, treinados pelos portugueses Pedro Martins e Abel Ferreira, respetivamente, venceram este domingo o Atromitos e OFI Creta, na 23ª jornada da liga grega e prosseguem a luta ombro a ombro pelo título.

A tarefa do Olympiacos revelou-se bem mais complicada do que a do PAOK, visto que a equipa de Pedro Martins só chegou à vitória por 1-0 aos (90'+1) minutos e através de um reforço de janeiro, o egípcio Ahmed Hassan, emprestado pelo Sporting de Braga, autor do único golo da partida.

Pelo Olympiacos, alinharam durante os 90 minutos os internacionais portugueses José Sá, na baliza, e Rúben Semedo, no eixo da defesa.

O PAOK goleou por 4-0 na receção ao OFI Creta, mas os golos só surgiram na segunda parte, através de um bis do avançado inglês Chuba Akpom, aos 50 e 60 minutos, o primeiro na recarga a um penálti executado por Diego Biseswar, e de mais dois golos, de Lázaros Lamprou, aos 66', e do médio brasileiro Douglas, aos 83'.

O internacional português Vieirinha, habitual titular, desta vez, não chegou a sair do banco de suplentes.

O Olympiacos conservou a liderança do campeonato, com 57 pontos, mais dois do que o PAOK, que não dá tréguas à equipa de Pedro Martins na luta que protagonizam pelo título grego.