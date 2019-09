Olympiacos e PAOK vencem e repartem liderança do campeonato grego

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, e o PAOK, orientado pelo compatriota Abel Ferreira, venceram este sábado Volos (3-2) e Atromitos (5-0), respetivamente, em jogos da terceira jornada da liga grega, que lideram.Em Atenas, Guilherme (12 minutos), El Arabi (72), Guerrero (79), Valbuena (84, de grande penalidade) e Soudani (90+4), apontaram os tentos para a formação da casa, que teve os portugueses José Sá e Daniel Podence no 'onze', ao contrário do compatriota Rúben Semedo.Quanto à equipa de Abel Ferreira, campeã em título, apenas garantiu a terceira vitória na prova já em tempo de compensação, por intermédio de José Angel Crespo (90+2 minutos), depois de Chuba Akpom (17) e Leo Matos (23) terem colocado o PAOK na frente.Para a formação anfitriã, com o defesa luso Talocha entre os suplentes, bisou o ponta de lança Vellios (45+1 e 53).Apesar de Olympiacos e PAOK liderarem a prova, com nove pontos, o Xanthi, que tem seis, no quatro posto, pode alcançar o primeiro lugar, caso vença na receção ao Asteras Tripolis, no domingo.