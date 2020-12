Olympiacos e Pedro Martins vencem com a maior goleada da época

O Olympiacos venceu este domingo fora o Lamia por 6-0 e alcançou a maior goleada da época na Liga grega, dias depois de perder em casa com o FC Porto na Liga dos Campeões.

A equipa de Pedro Martins é líder do campeonato grego e hoje arrancou um triunfo fácil em Lamia, frente ao 14.º e último classificado, num jogo com vários portugueses em campo na formação campeã.

O técnico português contou com José Sá, Rúben Semedo e Tiago Silva a titulares, e ainda fez entrar Pêpê Rodrigues a partir do intervalo, enquanto Bruma não saiu do banco.

A goleada foi construída com golos de Bouchalakis (13 minutos), M'Vila (34'), El-Arabi (35'), Soudani (82', de penálti), Hugo Cuypers (83') e Masouras (87'), num encontro em que o Lamia ficou reduzido a 10, aos 81', e falhou ainda um penálti.

O Olympiacos, que vai prosseguir a campanha europeia na Liga Europa, lidera o campeonato com 28 pontos, seguido do PAOK, com 24.