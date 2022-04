Olympiacos empata com PAOK nas 'meias' da Taça da Grécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, empatou esta quinta-feira a zero na visita ao PAOK, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia de futebol, num reedição da final da época passada.

O PAOK, com o português Nélson Oliveira a saltar do banco aos 79 minutos, teve mais posse de bola e foi mais ofensivo, mas não conseguiu tirar proveito do fator casa, enquanto o técnico luso Pedro Martins lançou o compatriota João Carvalho aos 78' e não chegou a utilizar Rony Lopes.

Bem colocado para conquistar a Liga helénica esta época, com 70 pontos em 30 jogos, mais 11 do que o segundo classificado, o adversário desta noite, o Olympiacos vai tentar vingar a derrota na final da Taça grega da temporada passada, precisamente frente ao PAOK.

O encontro da segunda mão das 'meias' está agendado para 27 de abril, em Atenas.