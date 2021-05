Olympiacos empata na deslocação ao terreno do Aris Salónica

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins e já matematicamente campeão grego, foi esta quarta-feira ao campo do segundo classificado Aris Salónica empatar a um golo, em jogo da 33.ª jornada.

O avançado Dimitrios Manos inaugurou o marcador, logo aos 14 minutos, para a equipa anfitriã, que podia ter mesmo superado o emblema do Pireu, não fosse o luso Bruno Gama desperdiçar uma grande penalidade na segunda parte, aos 89', e já com o colega de equipa Xande Silva em campo.

O Olympiacos, que contou com o defesa Rúben Semedo de início, enquanto Bruma e José Sá viram o jogo do banco, teve no suplente utilizado Fortounis (87 minutos) o autor do golo do empate.

Quando faltam três jornadas para concluir o campeonato, o campeão helénico soma 83 pontos, contra os 59 do Aris Salónica, segundo colocado, 58 do PAOK, terceiro, e 55 do AEK, quarto. O AEK recebe ainda esta quarta-feira o PAOK.